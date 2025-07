E' arrivata nella giornata di ieri un'importante novità riguardo alla situazione contrattuale di Denzel Dumfries. Dopo la notizia della presenza della clausola rescissoria da 25 milioni di euro, è diventata di dominio pubblico anche la scadenza della stessa: 31 luglio.

Il motivo è la presenza del Mondiale per club, che ha fatto slittare un po' tutto. Per gli anni futuri, la clausola tornerà valida fino al 15. Non si registrano però grandi movimenti: Mendes ha proposto l'olandese a Barcellona e Manchester City, ma bisogna capire se i due club tenteranno l'affondo.