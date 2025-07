"Antonio era un fenomeno. Poteva scrivere una pagina di storia per il talento che ha avuto dalla sorte. Il gol all'Inter al San Nicola? Anche in allenamento segnava così. A Bari ho avuto pure Zambrotta. Se metto insieme le loro qualità penso al giocatore perfetto. Con la tecnica di Antonio e la personalità di Gianluca". Così Eugenio Fascetti (intervistato dalla Gazzetta dello Sport) parla di Antonio Cassano, che ha allenato quando giovanissimo si affacciò al calcio professionistico e alla Serie A.

"Chivu? E' giovane, ha fatto bene alla guida del Parma, ma l'Inter ora mi sembra una polveriera", aggiunge Fascetti.