Benoit Cauet, intervenuto sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha commentato quelle che sono state le dure parole di Lautaro Martinez post eliminazione dal Mondiale per Club: “Credo che bisogna capire cosa sia successo internamente. Noi questo non lo sappiamo. All’esterno è sembrato uno sfogo molto forte, ma l’importante è mettersi intorno ad un tavolo, parlarne, discuterne e andare avanti. Da Lautaro è uscita un’immagine di rabbia e delusione. Ci sta che un capitano sia giustamente molto arrabbiato magari della gestione e se l’è presa per un insieme di cose, ma lui non ha fatto un nome. Alla fine la gestione è della società, e se alcuni calciatori non sono stati presenti al Mondiale per Club, bisogna domandarsi il perché…"

Cauet guarda però con fiducia al futuro dell’Inter: “Saranno messi a disposizione tutte le risorse necessarie a creare una squadra forte come è stata negli ultimi anni”. Partendo dal nuovo arrivo Yoan Bonny: "È cresciuto tantissimo, si è fatto valere in Serie A. È giovane, dovrà crescere dentro questa squadra dove potrà dimostrare tutto il bene che l'Inter ha visto in lui. Può fare molto bene, è un giocatore che può dare tanto sul piano fisico e tecnico. Parliamo di un prospetto molto importante. Lui una sorpresa come Marcus Thuram? Quando è arrivato all'Inter Thuram aveva fatto esperienza in Germania, chiaro che è stato una rivelazione perché non era facile trovare un giocatore in grado di esplodere subito come lui però le possibilità. Credo che Bonny possa seguirne le tracce, può dare tanto e potrà portare qualcosa che assomigli a quello che ha fatto Thuram".