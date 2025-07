Dan Sucu, presidente del Genoa, parla in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. E ammette, riguardo a Patrick Vieira: "Ho avuto molta paura di perderlo. C'era la sua promessa di rimanere, l'ha mantenuta. Lui è la figura centrale del nostro lavoro. Rimarrà qui almeno per i prossimi due anni. Lavoriamo per una squadra sempre più vicina al suo modo di fare calcio. Vieira costruisce idee. Per me è stata una sorpresa enorme vedere come parlava a giocatori e staff".