Dopo l’incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e Inter e Milan definito positivo, torna al Consiglio Comunale di Milano la questione legata a San Siro, l’impianto comunale che ospita i due club e che vorrebbero acquistare la struttura, insieme ad alcune aree limitrofe, così da costruire un nuovo stadio demolendo il Meazza. Per lunedì 14 luglio, dalle ore 16 alle 20.30, è stato convocato in presenza nella Sala Consiliare di Palazzo Marino, un Consiglio Comunale che avrà all’ordine del giorno anche il dibattito sul futuro di San Siro, che nei mesi scorsi è stato oggetto di diversi ricorsi presentati dai Comitati contro l’abbattimento, in particolar modo riferendosi al vincolo architettonico sul secondo anello.

Momento cruciale in vista della deadline fissata dal sindaco Beppe Sala, prevista per giovedì 31 luglio, per procedere alla vendita dell'area ai due club. Rimangono quindi delle questioni ancora aperte, in particolare riguardanti le clausole societarie e il prezzo finale dell’operazione. Le garanzie richieste dal Comune contro eventuali speculazioni non sono ancora state messe nero su bianco, e anche sul valore economico dell’acquisto si continua a limare.