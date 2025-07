Dopo i tuoni, i fulmini e le saette dei giorni scorsi, alla fine il ciclone Hakan Calhanoglu pare destinato a risolversi in una pioggerella nemmeno troppo fitta: il centrocampista turco, infatti, è destinato a rimanere all'Inter. Questa è la notizia, riportata da Sky Sport, che arriva dopo l’incontro tra i nerazzurri e il Galatasaray avvenuto quest'oggi a Milano; un summit durante il quale è emerso che non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa col club turco.

Nel summit l'Inter ha ascoltato la posizione del Galatasaray ribadendo però le sue richieste: serviva una proposta da 30 milioni di euro, il tutto in tempi stretti per poter permettere a Piero Ausilio e Beppe Marotta di dare subito l'assalto all'eventuale sostituto. Il Galatasaray a certe condizioni non si è detto disposto ad arrivare e quindi ha alzato le mani. Per questo motivo, l'ex Amburgo, Bayer Leverkusen e Milan non verrà ceduto ed è atteso il 26 luglio al raduno della formazione di Cristian Chivu per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Si spera con il mood ideale dopo un'annata alquanto piena di spigoli e culminata con la baruffa a distanza con Lautaro Martinez...