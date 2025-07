La UEFA ha deciso di introdurre una modifica importante nel format delle competizioni europee per club a partire dalla prossima stagione. Secondo i documenti visionati da Calcio e Finanza, infatti, da Nyon hanno deciso di cambiare il sistema degli abbinamenti delle partite per quel che concerne la fase a eliminazione diretta, dando maggior peso a quello che è il piazzamento ottenuto dalle squadre nella fase campionato. Ricordiamo che nella passata stagione, se gli accoppiamenti a partire dagli ottavi di finale furono stabiliti in base al piazzamento alla fine della prima fase, l’alternanza casa-trasferta per quanto riguarda i turni successivi (quarti e semifinali) veniva stabilita dal sorteggio non tenendo così conto del piazzamento nella classifica generale dopo le prime otto partite di Champions ed Europa League o delle prime sei gare di Conference League. Dalla prossima stagione, invece, le squadre teste di serie, ovvero quelle classificate dal 1° al 4° posto dopo la prima fase, disputeranno la gara di ritorno in casa nei quarti di finale, mentre le squadre classificate al 1° e 2° posto giocano in casa anche la gara di ritorno delle semifinali.

Una modifica che ricalca quello che è il concetto di bracket di sport come pallacanestro e pallavolo, dove nei playoff il fattore campo va sempre a vantaggio della squadra meglio classificata alla fine della regular season. Da questa edizione non ci possono essere più casi come Inter e Barcellona, con i nerazzurri che giocarono la semifinale di ritorno a San Siro nonostante si fossero piazzati dietro ai blaugrana al termine della prima fase. Nella modifica apportata dalla UEFA, da sottolineare c’è un altro aspetto che riguarda la fase a eliminazione diretta: se una squadra testa di serie viene eliminata in un turno precedente, la squadra che l’ha eliminata assume la sua posizione nel tabellone. Pertanto, la posizione più alta ai fini del seeding non viene ricalcolata dopo ogni turno. L'esempio relativo alla scorsa stagione è quello del Paris Saint-Germain che nella corsa verso il trionfo di Monaco ha eliminato il Liverpool che aveva chiuso al primo posto la League Phase: i transalpini avrebbero rilevato la testa di serie numero 1 che apparteneva ai Reds.