Uno scatto dai quarti di nobiltà calcistica elevatissimi, quello proposto sul proprio profilo Instagram da Roberto Baggio. Il Divin Codino, negli Stati Uniti per le fasi finali del Mondiale per Club, si è infatti fatto immortalare in compagnia di Marco Materazzi e di Ronaldo, commentando poi con una buona dose di ironia: "Ma un po' di Inter qua?".