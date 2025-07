Simone Inzaghi ha fatto una precisa richiesta all'Al-Hilal e la dirigenza si è subito mossa per accontentarlo. La notizia giunge dall'emittente araba SBA Sport: l'ex tecnico dell'Inter ha chiesto espressamente Ederson, il centrocampista dell'Atalanta obiettivo numero uno dell'Inter in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. L'Al-Hilal sta pertanto lavorando duramente per strappare il giocatore brasiliano alla Dea e affiancarlo a Sergej Milinkovic-Savic per una delle linee mediane più forti della lega dell'Arabia Saudita. Le trattative, riferisce l'emittente, sono già a un livello avanzato.

Viene inoltre confermato l'accordo raggiunto per Theo Hernandez, per il quale si attende solo l'annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni. Rifiuto netto, invece, da parte di Victor Osimhen a legarsi al club di Riyadh.