Dopo essere stata ufficializzata come nuovo acquisto da parte dell'Inter Women, la centrocampista islandese Karólína Lea Vilhjálmsdóttir parla dal ritiro della propria Nazionale a Thun in Svizzera, dove è impegnata nell'Europeo donne, ai microfoni del quotidiano islandese DV, ironizzando un po' sul suo approdo in nerazzurro: "Questo è stato forse il segreto peggio custodito di sempre, ed è per questo che lo rivelo ora", ha dichiarato Vilhalmsdottir, che nei giorni scorsi aveva già annunciato che il suo futuro, dopo le esperienze con Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, si sarebbe deciso a breve.

La nuova nerazzurra aggiunge: "Sono davvero emozionata. Era giunto il momento per me di provare qualcosa di nuovo, dopo aver vissuto in Germania per cinque anni", ha aggiunto. A Karólína è stato poi chiesto quando ha firmato per l'Inter, e la sua risposta è stata diretta e sincera: "Sono passate alcune settimane".