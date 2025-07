Il Fluminense esce di scena a un passo dalla finale del Mondiale per Club, eliminato dal Chelsea al termine di una cavalcata esaltante durante la quale ha battuto squadre del calibro di Inter e Al-Hilal. Rendendo orgoglioso il suo popolo, come sottolineato da Thiago Silva, capitano del Tricolor: "Non è stato il finale che sognavamo, e fa male... Ma torneremo in Brasile a testa alta e con il cuore pieno di orgoglio per tutto ciò che abbiamo realizzato in queste ultime settimane - ha scritto l'ex difensore del Milan su X -. In ogni città, abbiamo sentito il vostro affetto, i nostri instancabili tifosi. Siete stati parte di tutto questo. Grazie per averci creduto fino alla fine. Congratulazioni al Chelsea e in bocca al lupo per la finale. Andremo avanti, ancora più determinati a rendere questa una stagione indimenticabile".

