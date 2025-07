Un'ora e cinquanta di riunione tra Cristian Chivu e la dirigenza per ribadire una cosa: Ederson è un obiettivo dell'Inter. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che conferma anche i limiti di spesa dei nerazzurri per l'estate: c'è un budget di 100 milioni complessivo tra entrate e uscite. Il club ha già sfiorato quota 70 con Sucic, Luis Henrique, Bonny e il riscatto di Zalewski, ma ci sono delle cessioni alle viste.

Sono quelle di Stankovic, Sebastiano Esposito, Asllani e forse anche Bisseck. Solo quest'ultimo vale una trentina di milioni. C'è poi l'incognita della clausola da 25 milioni di euro di Dumfries e la situazione in bilico di Calhanoglu, per il quale al momento tutto tace. Anche per il turco, l'obiettivo è incassare circa 30 milioni.

All'Inter sanno che dall'Atalanta non ci saranno sconti rispetto ai 60 milioni richiesti, ma anche che il giocatore gradirebbe il trasferimento. Con Asllani, Stankovic e Calhanoglu l'Inter conta già di arrivare a 50.

In ogni caso le possibilità di spesa ci sono grazie ai maxi-incassi arrivati lo scorso anno dopo la lunga corsa in Europa e per la prima volta ci sarà addirittura un utile di circa 20-25 milioni di euro a bilancio.