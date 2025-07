Protagonista del nuovo episodio del podcast 'Un Altro Pianeta', il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato la scelta della FIGC di affidare la panchina della Nazionale a Gennaro Gattuso: "L’ho vista come una scelta motivazionale, più che tecnica. La differenza la fanno l’anima, il cuore, la lucidità. Continuo a fare il tifo perché siamo ancora in gioco. È una salita complicata, che non dipende solo da noi. Non è tempo di processi". E sulla posizione di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel mirino per il rischio che l’Italia manchi la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva, Abodi aggiunge: "Credo che, al di là di quello che si richiede a qualcuno, visto che non ci sarà mai un obbligo, l’unica cosa che conterà sarà la coscienza. Il modo in cui ci si sentirà a disagio o a proprio agio: questa cosa né si chiede né si impara. In più siamo in una fase in cui la partita è aperta. Dobbiamo recuperare stabilità, che consenta di non generare alibi. Siamo tutti responsabili e dobbiamo fare tutti il tifo affinché l’Italia vada ai Mondiali".

Abodi lancia poi l'idea di una nuova candidatura di Roma per ospitare i Giochi Olimpici dopo il naufragio del progetto per il 2020: "Nelle edizioni 2036 e 2040 ci sarà una possibilità per Roma di ospitare i Giochi. Sarebbe una sfida che varrebbe la pena cogliere. Paradossale che a Roma l'ex sindaco Virginia Raggi abbia detto no alle Olimpiadi e poi sì alla candidatura per Expo 2030. Le Olimpiadi sono una meravigliosa occasione di sport e sviluppo sostenibile. Expo? Meno trasparente, con ben altri rischi al suo interno".