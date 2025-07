L'affare tra Calhanoglu e il Galatasaray non sta decollando. Il club turco, si legge sulla Gazzetta dello Sport, è dai ieri a Milano ma almeno fino a ieri non c'erano in agenda incontri con l'Inter. La dirigenza nerazzurra ha però fatto sapere all'agente Gordon Stipic che se entro il 31 luglio non arriverà un'offerta il giocatore tornerà a tutti gli effetti a disposizione di Chivu.

La richiesta resta di 30 milioni di euro, magari per poter chiudere a quota 25. Poi ci si butterebbe con forza su Ederson, il nome che mette d'accordo tutti. Altri sono stati proposti, tra cui Rios, ma nessuno vale un investimento come quello previsto per il brasiliano. E c'è la convinzione che proprio Ederson abbia l'Inter in cima alle sue preferenze, per poter inseguire il sogno della convocazione al Mondiale.