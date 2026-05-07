Mentre Luis Henrique è tornato a lavorare con il resto del gruppo squadra, non ci sono sostanziali novità circa il recupero di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sta tentando di recuperare per la finale di Coppa Italia in programma per mercoledì prossimo all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Speranza purtroppo ad oggi molto tenue, secondo quanto svelato da Sky Sport che nel punto di aggiornamento di casa Inter parla di possibilità irrisorie circa il recupero a pieno regime in tempo per la finale.

Intanto nel mirino di Chivu e dei suoi ragazzi c'è sempre la Lazio, ma per la sfida di campionato che gli ormai già campioni d'Italia dovranno affrontare sabato alle 18.00 sempre all'Olimpico, dove torneranno qualche giorno dopo per l'atto finale di Coppa Italia. Secondo quanto spiegato dall'emittente televisiva Calha non dovrebbe partire domani col resto del gruppo alla volta della capitale. Il turco avrebbe voluto restare vicino ai compagni pur non potendo potendo aiutarli attivamente in campo, ma purtroppo per lui potrebbe, con molta probabilità, dover rivedere questa volontà.