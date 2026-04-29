Gianpiero Piovani è stato uno dei primi allenatori a scegliere la strada del calcio femminile, facendo da apripista per tantissimi colleghi. Raggiunto da Cronache di Spogliatoio (in uno speciale dedicato all'importante tema della salute mentale che toccando sempre più atleti negli ultimi anni), il tecnico dell'Inter Women ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad intraprendere questo percorso: "Ho conosciuto delle persone che mi hanno introdotto qua, inizialmente ero molto scettico e poi alla fine invece dopo una settimana di ritiro con le ragazze ho cambiato idea. Qualche mio collega, ma anche qualche mio ex compagno di squadra che poi è diventato allenatore, mi aveva detto 'cosa fai, non puoi andare nel femminile'", racconta l'allenatore nerazzurro.

"Per me è stata una scelta importante e ora tanti di loro chiedono informazioni, 'te ci hai visto lungo perché sei arrivato prima di noi'. È un bel movimento in forte crescita e quindi di questo sono veramente molto felice ed orgoglioso - sottolinea ancora Piovani -. Vengo a lavorare, veniamo a lavorare, lavoriamo in un ambiente femminile: è giusto parlare al femminile, non è perché siamo allenatori maschi dobbiamo parlare al maschile. Quindi credo che sia nato tutto da lì, dal rispetto che c'è reciproco che c'è tra noi e le ragazze".