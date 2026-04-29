La salute mentale è un tema che sta toccando sempre più atleti negli ultimi anni. Cronache di Spogliatoio ha deciso di parlarne con due giocatrici dell'Inter Women di grande livello internazionale come Lina Magull e Ivana Andrés. In particolare, la centrocampista ex Bayern Monaco racconta di come per lei sia naturale "vedere la crescita del movimento femminile. Non voglio espormi più del necessario, penso sia importante parlare di come stanno le cose e di come possono migliorare. In Inghilterra e Germania sta andando davvero bene, vedi che è possibile includere molte persone. Si tratta anche di ispirare gli altri".Qualche tempo fa, proprio Magull raccontò nel corso del suo podcast di avere vissuto un momento difficile a causa della depressione: "Per me è stato un grande passo poterlo svelare pubblicamente. Quando si parla di problemi di salute mentale è una cosa molto importante. Penso che il problema più grosso sia in primo luogo il fatto che ci vergogniamo e pensiamo di essere persone deboli, o che le persone ci guardino con altri occhi. Ma quando ho parlato pubblicamente della mia depressione, ho avuto tanti commenti positivi e tanta comprensione. Molte altre persone si sono aperte con me, quindi il problema non è essere deboli, ma che le persone non vogliono parlarne".
L'aver cambiato aria scegliendo l'Italia e l'Inter hanno rappresentato un passo fondamentale: "Sono arrivata all'Inter quando forse stavo già faticando un po'. Sono molto grata di essere arrivata in un ambiente con persone meravigliose, che mi hanno supportato tanto. Prima avevo perso il piacere e la felicità nel giocare a calcio, ero molto triste. Per fortuna sono arrivata qui e sono tornata a divertirmi". Un aiuto importante è arrivato anche dall'arte, con la quale, spiega, "posso esprimere la mia creatività. Penso di essere sempre stata una persono molto creativa, e credo lo si veda anche in campo. Quindi è stato bello trovare un modo per iniziare a dipingere, una cosa in cui puoi sentirti libera e trovare un equilibrio. Penso che rimanere positivo mentalmente sia qualcosa di molto importante, soprattutto per me; le persone lo apprezzano, e pensano che le tele siano bellissime. Quindi, ho continuato come hobby; regalo le tele perché mi piace rendere felici gli altri ma la cosa importante è che sia una cosa nella quale non sento pressione. Libero la mia mente e non penso ad altro".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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