La UEFA Europa League ha le sue finaliste: saranno Friburgo e Aston Villa a contendersi il trofeo nell’atto conclusivo della competizione. Entrambe le squadre sono riuscite a ribaltare le sconfitte dell’andata, eliminando rispettivamente Sporting Braga e Nottingham Forest.

Netto il successo dell’Aston Villa a Villa Park, dove la squadra allenata da Unai Emery ha travolto il Nottingham Forest con un 4-0 senza appello. Ad aprire le marcature è stato Ollie Watkins nel primo tempo, seguito dal rigore trasformato da Emiliano Buendía. Nel finale è poi arrivata la doppietta di John McGinn, che ha chiuso definitivamente i conti e regalato a Emery la sua sesta finale di Europa League.

Più combattuta ma comunque controllata la semifinale del Friburgo. I tedeschi hanno indirizzato la gara già nei primi minuti grazie all’espulsione diretta di Dorgeles Nene al 6’. Da lì in avanti il match si è messo sui binari giusti per la formazione tedesca, vittoriosa 3-0 grazie alla doppietta di Lukas Kübler e alla rete di Johan Manzambi. La finale si giocherà mercoledì 20 maggio alle ore 21:00 al Tüpraş Stadyumu, stadio che ospita le gare interne del Beşiktaş.