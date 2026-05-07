Sarà Crystal Palace contro Rayo Vallecano la finale della UEFA Conference League 2026. Dopo i successi conquistati nelle gare d’andata, entrambe le squadre hanno confermato la superiorità anche al ritorno, eliminando rispettivamente Shakhtar Donetsk e Strasburgo.

Percorso convincente per il Crystal Palace, che dopo l’1-3 ottenuto fuori casa ha chiuso il discorso qualificazione vincendo anche il ritorno per 2-1. Decisive le reti di Yeremy Pino e Ismaïla Sarr, sufficienti per piegare lo Shakhtar e regalare alla squadra allenata da Oliver Glasner la possibilità di giocarsi un altro trofeo dopo i successi conquistati nella scorsa stagione.

Storico invece il traguardo raggiunto dal Rayo Vallecano, che approda alla prima finale europea della sua storia. Dopo l’1-0 dell’andata, gli spagnoli hanno espugnato anche il campo dello Strasburgo grazie alla rete nel finale di primo tempo di Alemao, difendendo poi il vantaggio fino al triplice fischio. La finale si giocherà il 27 maggio alle ore 21:00 alla Red Bull Arena, teatro dell’ultimo atto della competizione europea.