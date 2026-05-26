Ospite di Federico Pastorello per la festa dei 30 anni di P&P Management, il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani parla ai microfoni di Sky Sport tornando a spiegare la situazione relativa al possibile mercato in uscita che coinvolge anche il nome di Oumar Solet, appetito dall'Inter: "Diciamo che obiettivamente non lo nego, ci sono parecchie richiesta sui nostri calciatori e questo certifica il nostro buon lavoro. Noi vorremmo tenerli tutti, ma noi paghiamo cifre tali che quando loro ricevono offerte importanti fai fatica a trattenerli. Fa parte del nostro modo di fare calcio, l'importante è saperli sostituire. Le chiamate sono tante per tanti giocatori, noi però il più delle volte diciamo no".

Assalto Ausilio al galà?

Al galà organizzato nel principato di Monaco è presente anche il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio che chissà, magari approfitterà dell'occasione informale per pressare sul difensore francese: "Se stringerà qui per Solet? Aspettate, vado a chiederglielo e torno...", conclude Nani scherzando.