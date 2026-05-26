Come prevedibile, José Mourinho non è ancora ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid ma, da quanto filtra, avrebbe già inviato a Florentino Perez la lista della spesa. Nel parla stamane AS, che rivela come lo Special One abbia ben chiari i ruoli in cui vuole che il direttivo blanco intervenga questa estate per rendere il Real più competitivo dopo una stagione da, come direbbe lui, "zeru tituli".

Mourinho ha già preparato un rapporto per il suo nuovo club dopo aver analizzato le recenti partite di campionato della squadra e valutato la rosa attuale. Il fulcro del suo progetto prevede l'acquisto di uno o due difensori centrali, un terzino destro affidabile nella fase iniziale (e un terzino sinistro in seguito), e due giocatori che considera fondamentali: un centrocampista difensivo che possa competere con Auriel Tchouameni e sostituirlo, e un centrocampista creativo, simile al norvegese Fredrik Aursnes che aveva al Benfica. Quest'ultimo ruolo è considerato cruciale, poiché attualmente manca nella rosa dei blancos.

E pensando alla posizione di centrocampista offensivo, il primo nome che verrebbe in mente è proprio quello di Nico Paz, reduce da una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League con il Como ma con la possibilità più che concreta che il Real Madrid eserciti già questa estate la recompra e lo porti a Valdebebas, a disposizione proprio di Mourinho. Certo, rispetto al norvegese le caratteristiche sono diverse, ma l'argentino in Italia ha imparato a svolgere con ottimi risultati entrambe le fasi, crescita che può far comodo al nuovo tecnico.