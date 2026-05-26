Nel corso di una lunga intervista con RTFB, Romelu Lukaku non si è limitato a parlare della Nazionale belga e della missione al Mondiale oltre Oceano che l'attende, ma ha anche risposto a domande su quanto accaduto in Italia, a partire dalle polemiche suscitate dalla sua peermanenza in Patria per curare un fastidioso infortunio, prese non benissimo, per usare un eufemismo, dal Napoli. Per l'attaccante comunque la responsabilità è dei media italiani: "Mi ha dato fastidio il modo in cui hanno presentato le cose, hanno esagerato. Non sono venuto in Belgio in vacanza, io volevo tornare il più rapidamente possibile alla mia versione migliore. Per i Mondiali, ma anche per il Napoli".

Adesso che Antonio Conte ha salutato il Napoli, è facile ipotizzare che anche per Lukaku l'esperienza sotto al Vesuvio sia ormai conclusa. Invece a suo dire non ha in programma di fare le valigie anche lui: "Con il Napoli va tutto bene, non ci sono problemi. La gente capisce perché mi sono comportato in questo modo. Il mio amore per il Napoli rimane intatto. Ho ancora un anno di contratto e nella mia mente sono sempre un giocatore del Napoli. Non sono tipo da chiedere una cessione".

In tal senso, nonostante sia un classe '93, l'attaccante belga ha in mente di giocare ancora molti anni: "Dopo questo Mondiale è mia intenzione disputare altri due grandi tornei. Ho sempre la stessa voglia, mi prendo cura di me per poter giocare a lungo. Voglio continuare fino al Mondiale 2030, avrò allora 37 anni. Dopo, sarà finita".