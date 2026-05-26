"Le scelte di Cuesta e Chivu hanno un minimo comun denominatore: nella mia visione, il club è sempre sopra tutti. Poi l'allenatore è sicuramente uno dei tesserati più importanti, ma sopra di lui c'è la società". Lo ha detto Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, parlando a Calcio e Finanza delle scelte fatte dai ducali rispetto alla guida tecnica a cui affidare la prima squadra.

"Questo non vuol dire che prenderemo sempre tecnici esordienti, ma il fatto che sia Cristian che Carlos abbiano lavorato in sinergia con tutti gli uomini del club, ripagandoci con risultati importanti, è stato un valore aggiunto - ha aggiunto Cherubini -. In generale diamo spazio ai giovani in tutti i ruoli della società: il ds ne ha 33, il direttore finanziario ne ha 33, nella comunicazione c'è una ragazza giovane. Si lavora sul merito, il presidente (Krause, ndr) ragiona così".