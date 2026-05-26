Resta solo da formalizzare il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter. Come raccontato da Sky Sport, infatti, negli scorsi giorni le parti hanno definito i vari aspetti del contratto con cui il tecnico romeno, fresco di double al suo primo anno sulla panchina nerazzurra, si legherà al club milanese fino al giugno 2028 con opzione per la stagione successiva.

Nel corso di questa settimana o all'inizio della prossima, aggiungono i colleghi, arriverà la firma propedecutica all'annuncio ufficiale. 

Sezione: Focus / Data: Mar 26 maggio 2026 alle 12:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.