Potrebbero arrivare nella giornata di oggi novità riguardanti il futuro di Stefan De Vrij, fermatosi per infortunio nell'ultima partita di campionato contro il Bologna e il cui contratto con l'Inter è in scadenza al 30 giugno 2026. Come emerso nelle recenti settimane, il club ha offerto al difensore un prolungamento con un ingaggio al ribasso rispetto a quello percepito attualmente, ma la risposta del diretto interessato non è ancora arrivata. Inoltre De Vrij è alle prese con il problema fisico che rischia di impedirgli di partecipare al Mondiale: oggi la risonanza, la speranza è il guaio che possa risolversi prima della rassegna.
De Vrij-Inter, possiible incontro per il rinnovo
Come racconta Tuttosport, oggi i vertici nerazzurri sono attesi in Francia per la festa per i 30 anni della "P&P Sport Management", l'agenzia di Federico Pastorello che cura gli interessi proprio di Stefan De Vrij. Non è detto che non sia il giorno giusto per definire l'accordo per il rinnovo del difensore orange.
Autore: Antonio Di Chiara
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