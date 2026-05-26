Con la Champions League da giocare il Como ha già in cantiere di allargare il parco giocatori a disposizione di Cesc Fabregas. L'intento della società è quello di inserire nella rosa dell'allenatore spagnolo degli innesti italiani che possano giovare anche al discorso liste Champions. Secondo i dettami della UEFA il numero di giocartori cresciuti in Italia da inserire nella lista deve essere di almeno otto, di cui quattro cresciuti nel vivaio del club in questione.

I lariani dunque si stanno muovendo in tal senso e secondo Tuttomercatoweb.com avrebbero messo nel mirino l'ormai ex attaccante nerazzurro, Sebastiano Esposito, fratello di Pio e fresco di riscatto da parte del Cagliari proprio dall'Inter. Secondo il sito, i comaschi avrebbero fatto un sondaggio approfondito sull'attaccante di Castellammare di Stabia sul quale l'Inter vanta più del 40% sulla futura rivendita. Dal canto loro i sardi, che hanno appunto appena riscattato Seba al termine di una buona stagione, chiederebbero intorno ai 25 milioni di euro.

L'Inter osserverà da lontano con discreto interesse la trattativa che nel caso in cui dovesse concretizzarsi, e alle cifre di cui sopra, porterebbe nelle casse dell'Inter una cifra intorno ai 15 milioni.