L'auspicio di Cesc Fabregas non è cambiato rispetto al futuro di Nico Paz, giocatore che vorrebbe allenare anche nella prossima stagione, quella in cui il Como parteciperà alla sua prima storica Champions League.

"Nico è stato importante per noi per andare in Champions - ha detto il tecnico dei lariani in conferenza stampa -. Quando parlo di certe cose, è perché ho alcune informazioni, se no sto zitto. Abbiamo già iniziato a parlare un po' di tempo fa con lui. Su Nico non c'è niente da dire rispetto al giocatore e alla persona che è. Domenica (durante la gara contro la Cremonese, ndr), pur non giocando, si vedeva dalla panchina quanto ci tenesse. Vediamo cosa succederà, però ripeto: sono tranquillo. Lasciamo lavorare la nostra gente e la sua gente. Parliamo con il Real e vediamo cosa succede".