L'Inter ha deciso per l'affondo su Marco Palestra, prima ancora di conoscere il destino di Denzel Dumfries, per il quale è nota la presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni nella clausola coi nerazzurri. L'esterno, si legge sulla Gazzetta dello Sport, viene da una stagione splendida in prestito al Cagliari e tornerà ora all'Atalanta.

Palestra-Inter, come lo utilizzerebbe Chivu

"Classe 2005, con appena 280.000 euro di stipendio, rappresenta un'occasione imperdibile per gli operatori di mercato - si legge sulla rosea -. E di conseguenza per l'Inter, che nel 3-5-2 di Chivu lo potrebbe utilizzare sia nel ruolo naturale di laterale destro sia sulla fascia opposta. Ecco perché Marotta ha già contattato il collega Percassi per studiare una trattativa. Siamo solo all'inizio, ai primi colloqui. E l'Atalanta, che intende ascoltare tutte le offerte possibili per fissare un prezzo congruo, non ha fretta di rispondere. Tanto più che il parere di Maurizio Sarri, in arrivo a Bergamo, potrebbe pesare nelle strategie".

Palestra-Inter, la variabile Dumfries

Nel frattempo Dumfries è ancora nerazzurro, ma dovesse ricevere una proposta di alto profilo potrebbe anche accettarla, soprattutto qualora dovesse vivere un Mondiale da protagonista. Una sua eventuale permanenza aiuterebbe invece Palestra ad integrarsi. Su quella stessa fascia sembra invece segnato il percorso di Luis Henrique, lontano dall'Inter, mentre Diouf può essere la sorpresa della stagione proprio come laterale.