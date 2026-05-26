Paolo Condò presenta sul Corriere della Sera il suo pagellone di fine stagione del campionato, premiando in prima fila proprio l'Inter, che si prende il voto più alto insieme al Como, 9 per entrambe.

Inter, la pagella di Condò

"I due trofei nazionali più importanti, scudetto e Coppa Italia, valgono all’Inter un bel 9 che tiene assieme i risultati con la qualità del gioco. Chivu ha superato un esame non semplice, anche perché era iniziato con alcuni passaggi a vuoto: ma è rimasto calmo, l’ambiente l’ha protetto, e appena ha preso velocità non ce n’è stato più per nessuno. Note di merito per Lautaro e Dimarco, Esposito la più interessante delle nuove proposte, Zielinski la riscoperta".

"L’eliminazione dal Bodo in Champions è il peccato da cui mondarsi la prossima stagione, quando non si verrà dall’angosciosa serie di secondi posti del 2025. A scegliere Chivu sono stati Marotta e Ausilio dopo un abboccamento con Fabregas, ed è un retroscena che esalta la dirigenza interista visto che il Como è l’altro 9 stagionale".