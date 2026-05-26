Non si fa in tempo a metabolizzare l'uscita di scena del Barcellona per ovvi motivi finanziari che dalla Spagna inizia un nuovo tormentone legato ad Alessandro Bastoni, che evidentemente continua ad avere grandi estimatori ne LaLiga. Stavolta è il turno del Real Madrid, con José Mourinho che avrebbe indicato nel difensore nerazzurro il suo rinforzo ideale per la difesa. Ne parla OK Diario.

DIFESA DA SISTEMARE

In base agli ultimi rumors, il Real Madrid ha bisogno di ingaggiare due difensori centrali quest'estate per rinforzare la difesa. La partenza di David Alaba, la situazione di Antonio Rüdiger (33 anni), che non ha ancora rinnovato il contratto, i dubbi sul trasferimento di Raul Asencio e il lungo infortunio di Eder Militao, che non tornerà in campo prima di gennaio, lasciano la squadra con il solo Dean Huijsen come difensore centrale di riserva in rosa.

RECIPROCO GRADIMENTO

Ecco perché José Mourinho e il club concordano sulla necessità di acquistare un difensore centrale di livello mondiale "a qualsiasi costo". La scelta del tecnico portoghese sarebbe ricaduta su Bastoni. Il giocatore avrebbe già parlato con l'allenatore per capire come si inserirebbe nel nuovo Real Madrid, e Bastoni si sarebbe detto convinto ed entusiasta dopo la conversazione.

SOLITO PROBLEMA

C'è però un ostacolo non da poco, evidenzia OK Diario: i nerazzurri non sono disposti a cedere uno dei migliori difensori centrali al mondo a un prezzo stracciato, a prescindere da quanto il giocatore desideri lasciare l'Italia. Il prezzo richiesto dall'Inter è di 75 milioni di euro, una cifra che solo una mezza dozzina di club europei possono permettersi e che ha fatto allontanare il Barcellona.