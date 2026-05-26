Torna venerdì prossimo la 'Festa della Lombardia', la giornata dedicata all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio, che avrà come momento centrale la cerimonia di conferimento dei 'Premi Rosa Camuna', la più alta onorificenza attribuita dalla Regione. I riconoscimenti saranno consegnati dal presidente, Attilio Fontana, e dal presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.

Stando a quanto si legge sull'edizione online de Il Giorno, tra i premiati Chiara Mocchi, la professoressa di francese della scuola media di Trescore Balneario (Bergamo), accoltellata a marzo da un suo studente di 13 anni, il farmacologo Silvio Garattini, il presentatore Gerry Scotti, la scrittrice Sveva Casati Modignani, il cestista Dino Meneghin e l’imprenditore Gian Marco Moratti; riconoscimento alla memoria, inoltre, per Evaristo Beccalossi, leggendario numero 10 dell'Inter che si è spento all'età di 69 anni lo scorso 6 maggio.

"Riconosciamo l’impegno e il talento di persone e realtà che contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia", le parole di Fontana. Romani evidenzia come nei premiati si ritrovino "tutti i valori propri dei lombardi: solidarietà e accoglienza che si coniugano con la dedizione al lavoro, con la capacità di innovare, competere ed eccellere in ogni campo".

Tra i premiati, invece, non c'è Alessandro Bastoni, che era stato candidato proprio dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, per aver "saputo riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità" dopo la simulazione fatta nel derby d'Italia che ha causato l'espulsione ingiusta dello juventino Pierre Kalulu. Una nomination che era stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale del PD, nonché presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli, Pietro Bussolati.