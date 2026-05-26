Retrocessione storica pe ril Wolfsburg dell'ex interista Christian Eriksen. Agguantati i playout all'ultima giornata, con una vittoria sul campo del St. Pauli, i biancoverdi hanno però perso la sfida contro la terza classifica della Zweite Bundesliga, ovvero il Paderborn. Dopo lo 0-0 dell'andata in casa dei biancoverdi, infatti, il 2-1 ottenuto dai nerazzurri ai supplementari ha decretato la discesa di una categoria per la squadra capitanata da Eriksen.

Wolfsburg, retrocessione storica

Si tratta, come detto, di una retrocessione storica. Il Wolfsburg era salito in Bundesliga 29 campionati fa e non era mai retrocesso. E' una società che vanta il quinto monte ingaggi del massimo torneo tedesco e giocatori ben conosciuti anche in Italia, come il danese Maehle, visto all'Atalanta. Proprio lo scandinavo è stato però protagonista in negativo rimediando un cartellino rosso nella gara di ritorno, al 13', quando gli ospiti erano avanti di un gol.

Wolfsburg, il trionfo con Dzeko nel 2009

In passato il Wolfsburg ha anche centrato uno storico trionfo in Bundesliga con Edin Dzeko stella in attacco. Era il 2009 e di quella squadra faceva parte anche l'italiano Andrea Barzagli.