Prosegue la preparazione della Nazionale turca, presso il centro sportivo e di allenamento Riva Hasan Doğan della Federcalcio locale nei dintorni di Istanbul, in vista dei Mondiali FIFA 2026. Ieri, il ct Vincenzo Montella ha diretto una sessione di allenamento che ha previsto esercizi di rondò e una partita tattica.

Non hanno partecipato alla seduta Altay Bayındır, Arda Güler, Atakan Karazor, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç e Zeki Çelik, a riposo dopo la lunga stagione con i club. Hakan Çalhanoğlu, invece, ha continuato ad allenarsi individualmente seguendo l'iter di recupero iniziato prima della fine della stagione con l'Inter, quando è volato in patria per poter accelerare i tempi con l'obiettivo di essere in perfetta forma per l'inizio della competizione che vedrà la sua squadra debuttare nella notte italiana tra il 13 e il 14 giugno contro l'Australia, a Vancouver.

Oggi, fa sapere la Federcalcio turca, i giocatori saranno sottoposti a diversi test dopodiché ci sarà il rompete le righe di due giorni per la festività di Eid al-Adha. La squadra, quindi tornerà in campo giovedì prossimo per preparare l'amichevole del 1° giugno contro la Macedonia del Nord che andrà in scena a Istanbul.