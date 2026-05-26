Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è stato selezionato tra i volti di 'Football for the Goals Champions', l'iniziativa ONU per lo sviluppo sostenibile. Un altro prestigioso riconoscimento per Pupi, dopo che in passato era già stato inserito nel Circle of Supporters delle Nazioni Unite per essere testimone di come lo sport e il calcio possano essere forti promotori di sviluppo e dialogo, a tutela dei Diritti Umani e dei Diritti dell’Infanzia. Un percorso di evoluzioni per Zanetti, che ricopre anche il ruolo di Ambasciatore di Inter Campus, entità che collabora con le Nazioni Unite nell'ambito di diversi progetti.