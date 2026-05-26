Nessun rancore. Anzi, il contrario. Massimo Tarantino, dopo aver salutato tutti a Milano, era già con la testa alla Roma che gli aveva proposto la gestione del settore giovanile. Poi il dietrofront dei giallorossi e mentre il club nerazzurro non aveva ancora trovato il nuovo responsabile dell'Academy, ecco il rientro alla base. Un rientro caratterizzato da grande serenità e reciproca soddisfazione, al punto che a Tarantino l'Inter ha anche proposto il prolungamento del contratto, come fa sapere Nicolò Schira. Ieri l'incontro tra le parti e l'intesa, oggi in programma il nero su bianco che legherà l'attuale responsabile del settore giovanile nerazzurro ancora di più alla società nerazzurra, soddisfatta del suo operato e felice di poterlo riaccogliere.

Oggi non è però solo l'occasione per la firma sul nuovo contratto. Tarantino e la dirigenza programmeranno infatti la nuova stagione, a partire dalla scelta dei vari allenatori che si occuperanno delle varie squadre giovanili.