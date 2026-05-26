Le novità che sarebbero dovute arrivare ieri dal Consiglio di Lega, riguardo alla disputa della prossima Supercoppa Italiana, in realtà non sono arrivate. La riunione, annunciata dal presidente di Lega, Ezio Maria Simonelli, c'è stata ma non ha deliberato ufficialmente.

"La Supercoppa italiana, per ora, non ha una data - si legge su Tuttosport -. Ieri il consiglio di Lega Calcio Serie A ha rinviato la questione, in attesa di valutare eventuali ulteriori offerte per ospitare la gara che metterà di fronte Inter e Lazio. In mattinata, il presidente Ezio Simonelli aveva ipotizzato, a Radio Anch’io Lo Sport su Rai Radio 1, il 22 o 23 dicembre. Resta la collocazione più probabile, ma non è da escludere che la Supercoppa si giochi ad agosto: l’ultima volta fu nel 2017".

"La certezza è che si disputerà in partita secca, dato che l’Arabia Saudita non ha esercitato l’opzione per la prossima edizione, poiché impegnata con la Coppa d’Asia dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027. In corsa gli Stati Uniti e altre destinazioni estere, ma c’è anche lo scenario che si giochi in Italia (magari a San Siro).