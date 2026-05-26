Commentiamo insieme gli ultimi aggiornamenti di calciomercato dell'Inter in entrata. Nico Paz ha deciso il suo futuro, ma l'ultima parola spetta al Real Madrid. L'Inter potrebbe cambiare i suoi piani e spingere sull'acceleratore per altri obiettivi, a partire da Palestra.

Si parla di un'offerta già presentata all'Atalanta per il laterale azzurro che può giocare, per Chivu, sia a destra che a sinistra. Palestra e non solo, gli obiettivi di mercato dell'Inter sembrano indicare una strada ben precisa che l'Inter vuole inseguire. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 26 maggio 2026 alle 17:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.