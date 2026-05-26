Arrivano delle novità per quel che riguarda la stagione che verrà dell'Inter. E' stata infatti decisa un'altra amichevole in vista della preparazione estiva che attende i nerazzurri dopo le meritate vacanze.

Inter, primo test estivo contro il Karlsruhe

"Da oggi, al netto delle riunioni operative e della firma del contratto di Chivu, l'Inter può programmare la stagione - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. L'appuntamento è per il raduno del 14-15 luglio a Milano, senza i 7-8 giocatori che parteciperanno al Mondiale. L'Inter svolgerà in Germania, tra il 16 e il 26 luglio, la prima parte della preparazione. Nel Baden-Wurttemberg giocherà un test contro il Karlsruhe, che gioca nella seconda divisione tedesca. Il tempo di qualche ora con le famiglie e la giostra riparte (29 luglio) dall'altra parte del mondo, prima a Hong Kong e poi a Perth, per tre esibizioni di lusso: 1 agosto in Cina contro il Manchester City, 5 agosto e 8 agosto in Australia contro Milan e Juventus".