Dopo una stagione estenuante e vissuta in fondo alla classifica, la Fiorentina avrebbe deciso di rinfrescare la rosa e tagliare i costi. In questa strategia rientrerebbe anche la cessione di David De Gea, che più volte ha salvato la sua squadra da situazioni complicate. Il portiere 35enne guadagna molto per le finanze societarie e potrebbe essere sacrificato in questa sessione di mercato. In tal senso, sottolinea Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare a lui come opzione B. La prima scelta rimane Alisson Becker del Liverpool, che tornerebbe volentieri in Italia, ma lo spagnolo ex Manchester United potrebbe essere preso in seria considerazione qualora la trattativa con i Reds non andasse a buon fine. L'obiettivo bianconero è aggiungere esperienza tra i pali dopo l'annata sotto tono di Michele Di Gregorio.

In attesa di capire se arriveranno offerte da Torino, la Fiorentina avrebbe offerto De Gea all'Inter, ottenendo in cambio un secco rifiuto. Il club nerazzurro deve ancora sciogliere definitivamente le riserve sul fatto di affidare o meno la titolarità tra i pali a Josep Martinez, anche se sembra ormai orientata a prendere questa decisione. Come vice, il club vorrebbe sì un portiere di esperienza, ma non a certi costi d'ingaggio né un nome che possa mettere a rischio la serenità di Pepo. Il connazionale, nonostante l'età, sarebbe un profilo troppo alto per relegarlo in panchina.