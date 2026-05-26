Non destano preoccupazioni le condizioni fisiche di Stefan de Vrij in vista del Mondiale ormai alle porte. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore è partito alla volta dei Paesi Bassi per essere sottoposto a una risonanza dallo staff medico della sua nazionale che possa chiarire l'entità dell'infortunio accusato allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, nell'ultima gara della stagione con l'Inter di sabato scorso.

Ronald Koeman, ct degli Orange, medita comunque di portare il veterano della squadra negli Stati Uniti visto che, stando alle prime sensazioni, il problema si potrebbe risolvere in poco tempo.

Per la cronaca, l'Olanda esordirà il 14 giugno contro il Giappone, per poi sfidare la Svezia il 20 e la Tunisia il 26. Prima del Mondiale, inoltre, sono previste due amichevoli che vedranno i Paesi Bassi affrontare prima l'Algeria e poi l'Uzbekistan, rispettivamente il 3 e 8 giugno.