Protagonista di un impatto devastante col calcio italiano e trascinatore con 14 gol segnati nell'arco di soli cinque mesi dal suo arrivo dall'Aston Villa della Roma verso la qualificazione in Champions League, Donyell Malen è ora a tutti gli effetti un giocatore giallorosso. Il club capitolino ha comunicato infatti di aver esercitato la clausola di riscatto del giocatore neerlandese, il cui contratto è stato prolungato fino al 2030. L'Aston Villa percepirà 25 milioni di euro dalla cessione.

Dal suo arrivo a gennaio, una sentenza



Malen, come detto, è entrato nel calcio italiano con la forza di un bulldozer, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Si è dimostrato anche un ottimo rigorista segnando tre tiri dal dischetto su quattro, e in occasione dell'unico errore, arrivato nell'ultimo match di campionato contro il Verona, ha rimediato col gol del vantaggio giallorosso, e mantenendo una precisione al tiro eccezionalevisto che il 69% delle sue conclusioni hanno centrato lo specchio della porta avversaria.