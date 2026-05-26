Il telefona squilla tutti i giorni nella sede dell'Udinese, a testimonianza che l'interesse resta alto per i giocatori che si sono messi in mostra in questa stagione chiusa con un ottimo decimo posto dalla squadra di Kosta Runjaić. "Quando ci chiedono i nostri calciatori è la certificazione del buon lavoro fatto. Il problema sarebbe il contrario", il commento a Tuttomercatoweb.com di Gianluca Nani, direttore sportivo dei friulani.

Tra i profili che stanno attirando maggiormente l'attenzione dei grandi club c'è sicuramente Oumar Solet, finito anche nella lista dei desideri dell'Inter, giocatore per cui Nani spende queste parole: "Se sarà sacrificato? Valutiamo tutte le opportunità di mercato. Tra le varie valutazioni si prende in esame da quanto tempo un calciatore è con noi, quanto e come ha performato e così via".