Oggi a livello mediatico è il Marco Palestra Day. Tutti i quotidiani concordano sul fatto che l'Inter si stia già muovendo seriamente, una volta concluso il campionato, per l'esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta, reduce da un'ottima stagione con il Cagliari che l'ha portato a ricevere il premio di miglior difensore della stagione nonché quello di giocatore con la velocità media più elevata. Anche Il Messaggero concorda sulla strategia d'anticipo nerazzurra, a prescindere da quello che sarà il futuro di Denzel Dumfries, sempre a rischio partenza a causa della clausola da 25 milioni di euro attiva a luglio, che prima o poi un club potrebbe pagare.

Per questa ragione l'Inter vuole mettersi subito in casa l'eventuale erede del neerlandese, che oggi guadagna appena 280 mila euro ed è forse il miglior prospetto proposto dal calcio italiano negli ultimi mesi. Nel 3-5-2 di Cristian Chivu l'ormai ex laterale del Cagliari potrebbe agire su entrambe le fasce, e questo lo rende ancora più appetibile e prioritario per la società di Viale della Liberazione. Va aggiunto che a fargli posto dovrebbe essere Luis Henrique, mentre Andy Diouf dovrebbe rimanere con il ruolo di esterno che parte da destra e si accentra, come ha ben fatto negli ultimi tempi.