Jan Urban, selezionatore della nazionale polacca, ha annunciato l'elenco dei 26 giocatori convocati per il raduno di preparazione in vista delle amichevoli contro l'Ucraina e Nigeria, in programma rispettivamente il 31 maggio, alla Tarczyński Arena di Breslavia, e il 3 giugno alla PGE Narodowy di Varsavia.

In lista compare anche il nome dell'interista Piotr Zielinski che, dunque, chiuderà la stagione con la sua rappresentativa prima di ricaricare le pile in vacanza con l'obiettivo di ripresentarsi in ottima forma per la prossima stagione.