Zibì Boniek parla del futuro della Roma sulla Gazzetta dello Sport, con ottimismo ma ricordando come la concorrenza in Italia non sia semplice, non solo per la presenza dell'Inter campione d'Italia ma anche per le altre realtà.

Boniek: "Obiettivi? Una volta era lo Scudetto, ora è la zona Champions"

Si può aprire un ciclo con Gasperini ad alti livelli?

"Sì, assolutamente. La speranza è che il club possa puntare a più obiettivi, ad una stagione ad ampio spettro. Una volta si viveva solo per vincere lo scudetto, ora invece si mira di più ad arrivare tra le prime quattro perché le entrate sono tante con la Champions. In Italia, certo, non è facile ripetersi: ci sono Inter, Napoli, Milan, Juve, Como, poi le squadre che vorrebbero tornare a far bene come Atalanta e Fiorentina. C'è rivalità diretta, non basta far quadrare i conti di bilancio".

Come giudica il mancato approdo in Champions di Milan e Juve?

"Hanno semplicemente fatto harakiri, facendo regali a turno a Roma e Como e mettendo loro la Champions su un piatto d'argento".