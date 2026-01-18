Dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus Women, la centrocampista dell’Inter Henrietta Csiszár ha analizzato il match e il momento della squadra ai microfoni di Inter TV, sottolineando il peso del successo e la maturità mostrata dal gruppo: “Questa vittoria significa davvero molto, soprattutto perché abbiamo chiuso la stagione molto bene. Dopo la pausa invernale la prima partita è sempre difficile, ma penso che siamo state pronte”.

Csiszár ha poi spiegato l’approccio mentale adottato contro la Juventus: “Ne avevamo parlato prima della partita: contro la Juve è una gara diversa dalle altre, devi dare qualcosa in più”.

Riguardo alla quarta vittoria consecutiva in campionato, la centrocampista nerazzurra ha evidenziato la crescita rispetto all’inizio dell’anno: “Abbiamo avuto un avvio complicato perché abbiamo giocato tantissimo. Era la prima volta nella nostra storia con così tante partite, due a settimana, e non le abbiamo gestite bene. Ora invece ci concentriamo su una partita alla volta e ci prepariamo meglio”.

Infine, uno sguardo alla rosa e al prossimo futuro: “La cosa migliore è che Serturini tornerà la prossima settimana. Ovviamente non potrà giocare subito, ma a parte lei tutte stanno bene. Siamo in 24 e abbiamo bisogno di tutte. Dobbiamo continuare così”.