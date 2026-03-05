Niente allenamento oggi per l'Inter dopo che ieri il gruppo è stato diviso in due tra chi aveva giocato contro il Como e chi era subentrato o non aveva proprio preso parte allo 0-0 del Sinigaglia.

La Gazzetta dello Sport sottolinea il lavoro a parte di Lautaro, ovviamene out per il derby di domenica. La ripresa ci sarà domani, dopo il giorno di riposo concesso alla squadra di Chivu. Il tecnico romeno ritroverà in gruppo anche Bonny: "Il francese non c’era a Como, ma il suo polpaccio sta bene e domenica sarà in panchina contro il Diavolo", si legge.

Chivu non è nuovo a decisioni di questo tipo, pensa che i giorni di stacco possano essere più importanti di quelli di fatica. "Ad esempio - ricorda la rosea -, ne aveva concesso uno anche prima dell’altro big match contro il Napoli. La truppa nerazzurra avrà comunque due sedute piene per progettare il modo migliore per aggredire Allegri".