Marie Detruyer ci ha preso gusto e anche contro la Lazio la centrocampista belga mette la sua firma nel tabellino dei gol con una splendida conclusione al termine di un'altrettanto sontuosa giocata dell'Inter Women. Così esprime la sua felicità ai microfoni di Inter TV: "Penso sia una vittoria importante dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Roma. Abbiamo dimostrato resilienza e grande mentalità: per 30' abbiamo giocato benissimo, siamo contente di aver vinto. Le tre reti segnate subito nel primo tempo dimostrano l'attitudine di questa squadra, ognuna è importante per il gruppo. Stiamo migliorando ogni partita, si vede chiaramente in allenamento e siamo in grande forma. Sono contenta per il gol, voglio aiutare la squadra il più possibile”.