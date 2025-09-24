Dopo la vittoria per 3-2 contro la RES Donna Roma, successo che consegna al Como Women il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile, l'allenatrice delle comasche, Selena Mazzantini ha parlato ai canali ufficiali del club, dove ha espresso gli obiettivi per il prossimo step contro le ragazze di Piovani.

"Chiaramente dobbiamo ancora rivedere alcune cose - ha detto guardando alla sfida contro l'Inter -. Abbiamo già iniziato a prepararle nel discorso a fine della partita, ripassando alcuni principi e concetti che è importante mantenere dall’inizio alla fine della gara quando si affronta un avversario tosto come la RES Donna" ha concluso.