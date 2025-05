Michela Cambiaghi, attaccante dell'Inter Women e migliore marcatrice della Nazionale italiana dal momento dell'arrivo alla guida tecnica di Andrea Soncin, ha parlato ai microfoni di VivoAzzurroTV parlando delle prospettive del gruppo azzurro: “Abbiamo grandi sogni e vogliamo fare di tutto per realizzarli, con il mister stiamo costruendo un bel gruppo, molto solido e con tante caratteristiche diverse che secondo me sono la nostra grande forza. Lavoriamo ogni giorno per cercare essere ancora più unite”.

Cambiaghi rivela poi i suoi desideri per il futuro: "Quando smetterò mi piacerebbe rimanere in questo mondo, ma prima voglio giocare la Champions League e vincere qualcosa, anche con la Nazionale”.